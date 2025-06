ZOTAC wypuszcza perfumy dla graczy

Firma najbardziej znana ze swoich kart graficznych, minikomputerów, a teraz nawet urządzeń do gier, wydaje się być zdeterminowana, aby objąć każdy aspekt życia gracza. ZOTAC wprowadza teraz perfumy F5.

Chociaż może to brzmieć jak żart, ZOTAC faktycznie ogłosił te perfumy jako żart primaaprilisowy.

Wpadli na kilka pomysłów i najwyraźniej F5 oferuje „morską bryzę, cyprys, miętę i białe piżmo, orzeźwiający wodny, drzewny zapach, który pobudza zmysły i poprawia wydajność w grach”.

ZOTAC F5 jest obecnie w fazie beta testów, a gracze są zaproszeni do aplikowania, aby mieć szansę go przetestować. każdy może przyczynić się do tego jak będą w przyszłości pachnęli esportowcy.

Wnioski o 50 ml próbkę można składać do 13 czerwca.