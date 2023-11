Zoria: Age of Shattering z datą premiery. Propozycja dla fanów erpegów

Zoria: Age of Shattering to propozycja od niezależnych deweloperów z Tiny Trinket Games. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje Anshar Publishing, które możecie kojarzyć za sprawą gry Gamedec. Twórcy zdradzili datę premiery swojej najnowszej produkcji, a z tego okazji przygotowali krótki trailer.

Już teraz możecie przetestować Zoria: Age of Shattering

Zoria: Age of Shattering zadebiutuje na rynku 7 marca 2024 roku, a gra będzie dostępna wyłącznie na PC. Jeśli lubicie drużynowe RPG z taktycznym system walki, powinniście zainteresować się tą produkcją. W trakcie przygody będziecie mieli okazję poprowadzić czteroosobowy zespół bohaterów, który stawi czoła najróżniejszym potworom oraz potężnym bossom. Wszystko po to, by oczyścić ziemie tytułowej krainy z piekielnego plugastwa.



Wszystko wskazuje na to, że twórcy kładą naprawdę duży nacisk na to, by potyczki posiadały taktyczną głębię. Istotną rolę podczas zabawy odgrywać będzie również baza, którą gracz rozwijać będzie wraz z kolejnymi postępami.



O tym, czy Zoria: Age of Shattering jest grą dla Was, możecie przekonać się już teraz, gdyż deweloperzy przygotowali demo dostępne na Steam.