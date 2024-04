Zoe Saldana chce powrotu Strażników Galaktyki. Nie wyobraża sobie MCU bez tego filmu

Saldana skończyła z postacią Gamory, ale nie chce, aby historia Strażników się zakończyła. Uważa, że jeśli MCU nie powróci do tych filmów, to będzie „wielka strata”.

Można powiedzieć, że Strażnicy Galaktyki to zamknięty rozdział. Trzecia odsłona filmu jest uważana za ostatnią. Nawet członkowie obsady uznali, że nie mają zamiaru wracać do swoich ról, a sam James Gunn przeniósł się do DCU, żeby wprowadzać tam nowe porządki.

Mimo wszystko Zoe Saldana wykazuje się wciąż wielkim entuzjazmem i ma nadzieję, że Strażnicy Galaktyki powrócą do MCU, bo w przeciwnym razie będzie to wielka strata dla całego uniwersum.

W niedawnym wywiadzie dla The Playlist, Zoe Saldana stwierdziła, że bohaterowie powinni nadal występować w MCU.

Strażnicy Galaktyki powinni powrócić do MCU?