Zobaczyliśmy 30 minut rozgrywki z nowego horroru na silniku Unreal Engine 5

Studio Supermassive Games podzieliło się ponad 30-minutowym filmem pokazującym rozgrywkę z The Casting of Frank Stone, nowego horroru korzystającego z silnika Unreal Engine 5. Podczas prezentacji The Casting of Frank Stone twórcy przypomnieli, że gra zadebiutuje 3 września na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

The Casting of Frank Stone - informacje o grze

The Casting of Frank Stone to horror osadzony w uniwersum Dead by Daylight. Akcja odbywa się w fikcyjnym mieście Cedar Hills, które owiane jest tajemnicą skrywaną przez jego mieszkańców. Podczas rozgrywki podejmujemy wiele trudnych decyzji, które mają nas doprowadzić do rozwiązania zagadki i dowiedzenia się kim naprawdę jest Frank Stone.