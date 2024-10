Istny horror. Zobaczcie fragmenty RailGods of Hysterra, gry w klimacie H.P. Lovecrafta

Jest mrocznie i niepokojąco, czy tak jak w dobrym horrorze być powinno. RailGods of Hysterra jest opisywany jako gra survivalowa z trybem współpracy.

Lubicie mroczny świat z twórczości H.P. Lovecrafta? Być może polubicie go jeszcze bardziej. Zapowiedziano grę skąpaną w tym właśnie klimacie. RailGods of Hysterra to nowa survivalowa propozycja z elementami horroru.

Lovecraft byłby dumny?

W grze gracze wcielają się w tzw. Marzycieli, którzy podróżują przez piekielne krajobrazy za pomocą żywej lokomotywy – tytułowego RailGoda. W trybie kooperacyjnym lub solo przemierzają opuszczone posterunki i surrealistyczne światy, walcząc z przerażającymi potworami i rozwijając swoje postacie oraz pojazd. Warto zaznaczyć, że w grze zastosowano widok izometryczny.