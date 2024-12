Zobacz zwiastun filmu, za który Pamela Anderson dostała nominację do Złotego Globu. Powalczy o Oscara?

Przeglądając listę nominowanych do Złotego Globu, wielu pewnie zdziwiło się na widok nazwiska aktorki, kojarzonej ze Słonecznym Patrolem. Pamela Anderson powraca i najwyraźniej w wielkim stylu. Za udział w filmie The Last Showgirl zdobyła uznanie krytyków co przekuło się nominację do Złotego Globu za najlepszą rolę dramatyczną w filmie. Czy ma też szansę na nominację do Oscara?

The Last Showgirl przywraca Pameli Anderson dawny blask

Produkcja, która zadebiutuje w 2025 roku, opowiada historię byłej tancerki próbującej odnaleźć siebie po latach spędzonych w blasku świateł i cieniu upadku. Film już teraz budzi spore zainteresowanie w branży, a krytycy podkreślają wyjątkową rolę Anderson, która w pełni wykorzystała swój talent dramatyczny, wyłamując się z dotychczasowego wizerunku. Na ekranie towarzyszy jej Dave Bautista. Za reżyserię filmu odpowiada Gia Coppola – wnuczka reżysera Fracisa Forda Coppoli.