Znamy wykonawcę tegorocznych Mistrzostw Świata League of Legends

Premiera teledysku odbędzie się już jutro.

Jutro o godzinie 17:00 odbędzie się premiera teledysku nowego hymnu Mistrzostw Świata 2024 League of Legends. Utwór pod tytułem „Heavy Is The Crown” autorstwa Linkin Park zostanie udostępniony na oficjalnym kanale Youtube League of Legends. Tegoroczny hymn Mistrzostw Świata League of Legends Mistrzostw Świata 2024 League of Legends to czternasta edycja turnieju w grze Riot Games, który rozpocznie się 25 września w Berlinie, później rozgrywki będą miały miejsce w Londynie i Paryżu, a finałowy mecz będzie miał miejsce 2 listopada. Zobaczymy tam 20 drużyn najlepszych graczy z całego świata, którzy będą rywalizować o nagrody. Wczytywanie ramki mediów.

„Heavy Is The Crown”, czyli utwór zapowiadający tegoroczne Mistrzostwa Świata League of Legends jest autorstwa Linkin Park, czyli zespołu założonego w 1996 roku znanego z takich utworów, jak „In the End” oraz „Numb”. Zespół nie był aktywny przez długi czas, lecz dzięki nowej wokalistce oraz perkusiście, czyli Emily Armstrong oraz Colinie Brittain powrócili oni do organizowania tras koncertowych.

League of Legends to debiutancka produkcja Riot Games, w której gracze dzielą się na drużyny, wybierają jedną z wielu postaci, a następnie walczą na arenie aż do zniszczenia bazy jednej z ekip. W trakcie rozgrywki zdobywamy złoto i doświadczenie, dzięki któremu ulepszamy swoją postać. Warto dodać, że utworem zapowiadający zeszłoroczne Mistrzostwa Świata League of Legends został „GODS” wykonany przez zespół NewJeans. Hymn zebrał w od tego czasu 270 milionów wyświetleń.

