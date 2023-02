Zmarły członek Avengers powróci do MCU? Fani będą zachwyceni

Przypomnijmy, że w drugiej części Doktora Strange’a, tytułowy superbohater trafia do alternatywnego świata, w którym nie ma drużyny Avengers, za to są Illuminati wspierani przez Ultrona. Podczas spotkania z Doktorem Strangem jedno krzesło w głównej sali Illuminati było puste i pojawiały się spekulacje, że należeć może ono do Tony’ego Starka. Teraz te informacje miałyby się potwierdzić i Robert Downey Jr. mógłby powrócić do swojej popularnej roli, jako inna wersja doskonale znanego superbohatera.

Nie wiadomo jednak, czy aktora zobaczylibyśmy ponownie jako Iron Mana w Avengers: The Kang Dynasty, które zadebiutuje w kinach 2 maja 2025 roku, czy też w Avengers: Secret Wars, który pojawi się na dużym ekranie 1 maja 2026 roku.