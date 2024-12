Zginął w pierwszej części, ale wróci w drugiej. Mortal Kombat 2 przywróci tego wojownika

Prace na planie Mortal Kombat 2 zakończyły się już jakiś czas temu, a na początku listopada reżyser filmu podzielił się nowymi zdjęciami, prezentującymi potężnego Shao Kahna. Niedawno aktor Josh Lawson zdradził kolejną niespodziankę dla fanów. W jednym z wywiadów przyznał, że Kano powróci w Mortal Kombat 2, pomimo tego, że zginął w pierwszej części. Dla serii Mortal Kombat powroty zmarłych wojowników nie są niczym nowym i najwyraźniej ten element z gier chcieli przełożyć również twórcy filmowej adaptacji.

Mortal Kombat 2 – Kano powróci w nowym filmie

Kano zginął w Mortal Kombat z 2021 roku po walce z Sonyą, która wbiła mu w oko krasnala ogrodowego. Bohater pierwotnie działał na rzecz Ziemi, ale został przekupiony i zmienił stronę. Pozostaje więc pytanie, w jaki sposób wróci do żywych. Kluczowy może okazać się fragment jednego z dialogów, w którym Shang Tsung mówi, że „śmierć to po prostu kolejny portal”. Wskazuje to na to, że śmierć w Mortal Kombat nigdy nie jest ostateczna.