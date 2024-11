Mortal Kombat 2 na kolejnych zdjęciach. Tak prezentuje się potężny Shao Kahn

Jest to jedna z najpotężniejszych postaci całego uniwersum Mortal Kombat, jak również jeden z głównych antagonistów serii. Shao Kahn to wszechmocny imperator Pozaświatów, który po raz pierwszy pojawił się w Mortal Kombat II. Posiada nadludzką siłę i potrafi posługiwać się magią. Walczy również za pomocą swojego potężnego Młota Gniewu, którego nie zabraknie w filmie, o czym świadczy zdjęcie, prezentujące wspomnianą broń.

W Shao Kahna wcieli się brytyjski kulturysta Martyn Ford. Wcześniej miał okazję zagrać w serialach Nierealne oraz Those About to Die, a także w Szybkich i wściekłych 9. Oprócz w Mortal Kombat 2 zobaczymy go na ekranie również w nowej wersji Czerwonej Sonji.