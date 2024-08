Zbliża się nowy V/H/S. Oto zwiastun siódmego horroru z serii

Do sieci trafił zwiastun siódmej odsłony popularnej serii horrorów pt. V/H/S, zapoczątkowanej w 2012 roku.

Siódma odsłona cyklu nosi podtytuł Beyond co sugeruje pójście w nieznane. Koncepcja, na której oparty został cykl, pozostaje jednak niezmienna. Ponownie dostaniemy zatem film antologiczny, złożony z pomniejszych, krótkometrażowych horrorowych opowieści, wiernych stylistyce found footage. Najnowsza odsłona będzie jednak w dużej mierze horrorem science fiction.

To już siódma odsłona popularnego cyklu

Justin Long, aktor znany z występów w horrorach, tym razem stanął po drugiej stronie kamery i wraz z bratem Christianem Longiem wyreżyserował segment Fur Babies. Z kolei Justin Martinez, związany z wcześniejszymi częściami V/H/S, powraca z Live and Let Dive, którego scenariusz napisał wspólnie z Benem Turnerem. Ciekawostką jest, że segment Dream Girl Virata Pala to pierwszy bollywoodzki (nakręcony w Indiach) film w serii V/H/S. Z kolei w części nazwanej Stork Jordana Downeya występuje Dane DiLiegro, aktor znany z roli Predatora w hicie Predator: Prey z 2022 roku (dostępnego na platformie Disney+).