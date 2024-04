Zbliża się koniec ery Nintendo 3DS i Wii U. Zapowiedziane wyłączenie usług online już za dwa dni

Jeśli posiadając konsolę 3DS lub Wii U jakimś cudem zapomnieliście o zbliżającym się wyroku na te maszyny, to przypominamy, że to już za dwa dni.

W zeszłym roku Nintendo zapowiedziało, że 3DS i Wii U odchodzą do lamusa, a ich miejsce zajmie niepodzielnie Nintendo Switch. I tylko on będzie miał dostęp do usług sieciowych. Termin wydawał się wtedy dość odległy, ale teraz 8 kwietnia staje się bardzo realny.

Usługi online dla 3DS lub Wii U zostaną wyłączone

Jeśli nie rozumiecie co to oznacza dla właścicieli tych konsol podpowiadamy, że gracze nie będą już mogli łączyć się z usługami online, co sprawia, że gry takie jak Mario Kart, Animal Crossing i inne nie zostaną pozbawione wszystkich komponentów sieciowych, takich jak rozgrywki online, rankingi, dzielenie się mapami, itd., itd. Nawet po zamknięciu serwerów wszelkie zakupione gry, DLC i inne elementy nadal można będzie pobierać. Oczywiście we wszystkie gry nadal będzie można grać, ale czasami to jednak nie to samo.