Zbiórka na planszowe Heroes of Might & Magic III zakończona ogromnym sukcesem

W połowie listopada ruszyła zbiórka na grę planszową Heroes of Might & Magic III od polskiego wydawnictwa Archon Studio. Kickstarterowa kampania od początku cieszyła się sporym zainteresowaniem, ponieważ w zaledwie 30 minut od jej startu twórcom udało się zebrać ponad milion złotych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami akcja dobiegła wczoraj końca, a rodzimy zespół ma niemałe powody do świętowania.

Gra planszowa Heroes of Might & Magic III zebrała blisko 18 milionów złotych na Kickstarterze

Okazuje się, że grę planszową Heroes of Might & Magic III wsparło na platformie Kickstarter blisko 27 tysięcy osób, wpłacając w sumie 17 935 758 złotych. Należy podkreślić, że celem wydawnictwa Archon Studio było zebranie niecałych 234 tysięcy złotych. Mówimy tu więc o ogromnym sukcesie, dzięki któremu twórcy będą mogli dostarczyć graczom jeszcze więcej dodatkowej zawartości.



Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony zbiórki na platformie Kickstarter, gdzie będziecie mogli zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami na temat odblokowanych przez wspierających celów oraz z zawartością poszczególnych edycji.



Na koniec przypomnijmy, że Heroes of Might & Magic III: Gra planszowa zaoferuje możliwość zabawy w maksymalnie czteroosobowym gronie. Nie zabraknie również wariantu solo. Pojedyncza rozgrywka ma natomiast trwać około 2 godzin. Premiera gry zaplanowana jest na grudzień 2023 roku.