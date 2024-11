Zawodnik MMA usunięty z Hitmana. W tle zarzuty o napaść seksualną

Twórcy gry Hitman, studio IO Interactive, ogłosili zakończenie współpracy z zawodnikiem MMA Conorem McGregorem po orzeczeniu irlandzkiego Sądu Najwyższego. Sąd uznał McGregora winnym napaści seksualnej na kobietę w grudniu 2018 roku. Studio poinformowało, że od dziś rozpocznie usuwanie wszelkich treści z udziałem gwiazdy UFC ze swoich gier i sklepów.

Zawodnik MMA usunięty z Hitmana

„Podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie i nie możemy ignorować jej konsekwencji” – napisało studio w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Podobizna i głos McGregora zostały wykorzystane w grze Hitman 3 dla postaci The Disruptor. Misja z udziałem tej postaci była ponownie dostępna od początku miesiąca i miała potrwać do 8 grudnia. Studio poinformowało również o wycofaniu DLC zawierającego dodatkowe przedmioty związane z postacią McGregora.