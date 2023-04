Zaskakujące gościnne występy w nowym odcinku The Mandalorian. Fani podzieleni

Mandalorian i Bo-Katan zostają przez Bombardiera wysłani z misją ujawienia spisku stojącego za buntem droidów. Pomóc ma w tym komisarz Helgaita, w którego wciela się Christopher Lloyd. Jeszcze w zeszłym roku pojawiły się doniesienia, że gwiazda Powrotu do przyszłości pojawi się w serialu.

Wielu fanów jest zachwyconych nieco luźniejszym odcinkiem trzeciego sezonu The Mandalorian i udziałem aż tylu gwiazd. Inni jednak z większą krytyką podeszli do udziału Jacka Blacka i Lizzo, wskazując, że ich role są zbyt przerysowane i nie pasują do konwencji serialu, która zaczyna przypominać produkcje Marvela.