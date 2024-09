Zaskakująca decyzja twórców Football Managera 2025. Twórcy mogą mieć problemy z przejściem na nowy silnik

Z wspomnianego wpisu możemy też dowiedzieć się, że zostanie usunięta możliwość trenowania reprezentacji narodowych we wszystkich wersjach gry, czyli Football Manager 2025 Console, Touch, oraz standardowej. Stało się to ze względu na małe zainteresowanie tym aspektem gry i dużą ilością pracy związaną z utrzymaniem tej opcji w grze. Wciąż będziemy mogli śledzić turnieje takie jak Mistrzostwa Świata czy Euro, lecz nie poprowadzimy żadnej z kadr. Możliwość ta powróci natomiast w Football Managerze 2026, co zostało oficjalnie potwierdzone przez Jacobsona.

Późniejsze ogłoszenie gry sprawi, że premiera Football Managera 2025 odbędzie się pod koniec listopada, a nie jak to miało miejsce w poprzednich latach, na początku wspomnianego miesiąca. Warto jednak przypomnieć, że dzisiaj od godziny 17:00 pełna wersja Football Managera 2024 na PC będzie dostępna zupełnie za darmo w Epic Games Store przez najbliższy tydzień.