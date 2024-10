Zapowiedziano kolejny dodatek do Crusader Kings 3. Zobaczyliśmy listę nowości

Studio Paradox Interactive udostępniło informacje o nowym dodatku do Crusader Kings 3. Dowiedzieliśmy się, co pojawi się w ramach kolejnego DLC, poznaliśmy datę premiery oraz cenę. We wpisie twórcy poinformowali, że rozszerzenie wprowadzi możliwość prowadzenia nowego stylu życia jako władca.

Crusader Kings 3 - Paradox Interactive potwierdziło nowy dodatek

Rozszerzenie do Crusader Kings 3 będzie nosił tytuł Wandering Nobles i wprowadzi dosyć sporo nowości, chociaż lista jest znacznie mniejsza niż w przypadku poprzedniego rozszerzenia o tytule Roads of Power. Twórcy podzielili się listą z wszystkimi nowościami, jakie pojawią się w grze przy okazji premiery DLC, czyli 4 listopada. Znajdują się na niej trzy nowe gałęzie rozwoju: