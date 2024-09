Zapowiedziano immersyjnego FPS-a od twórców serii Forgive Me Father

Twórcy popularnej serii FPS Forgive Me Father ogłosili, że ich następną produkcją będzie FPS z elementami immersive sim - Trust. Tytuł znajduje się obecnie w fazie produkcji na komputery osobiste i można dodać go do listy życzeń na Steam. Polskie studio Byte Barrel nie podało jeszcze oficjalnej daty premiery gry.

Trust - opis gry

Trust to ręcznie rysowany FPS autorstwa polskiego producenta Byte Barrel. W trakcie rozgrywki wcielamy się w wampira budzącego się z wieloletniego snu, który musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jako słaba i wyczerpana postać mamy za zadanie przetrwać w niebezpiecznym świecie i odkryć, co zmieniło bieg wojny pomiędzy ludzkością i stworzeniami mocy.