Apex Legends spróbuje podbić serca miłośników gier planszowych

Na początku miesiąca poinformowano, że serwery Apex Legends Mobile zostaną wkrótce wyłączone. Dwa tygodnie później produkcja Respawn Entertainment cieszyła się natomiast rekordową popularnością na Steam. Tymczasem okazuje się, że już niedługo ze wspomnianą marką będzie miała okazję zapoznać się kolejna grupa odbiorców. Popularne battle royale doczeka się bowiem wersji planszowej.

Kampania crowdfundingowa Apex Legends: The Board Game ruszy w maju

Apex Legends: The Board Game powstaje dzięki współpracy Glass Cannon Unplugged (wydawca Frostpunk: Gra planszowa oraz Dying Light: The Board Game) z Electronic Arts oraz Respawn Entertainment. Zgodnie z przekazanymi informacjami, planszowa wersja popularnej produkcji będzie rywalizacyjną grą figurkową dla 2-4 graczy, która będzie rozgrywać się w trybie team vs team.



Podczas rozgrywki każdy z uczestników zabawy wcieli się w jedną z Legend, a głównym celem gry będzie wyeliminowanie przeciwnej drużyny. Apex Legends: The Board Game ma być zarówno przystępna dla nowych graczy, jak i oferować sporo możliwości nieco bardziej doświadczonym fanom planszówek.



Apex Legends: The Board Game będzie mogło pochwalić się także modułową planszą, a wydawca ma w planach dodatki, które pozwolą nie tylko zwiększyć liczbę graczy, ale także zapewnią większą regrywalność za sprawą wprowadzenia do gry nowych Legend. Więcej informacji otrzymamy z pewnością w momencie startu kampanii crowdfundingowej na platformie Kickstarter, która ruszy 17 maja bieżącego roku.



Na koniec przypomnijmy, że Apex Legends zadebiutowało w lutym 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Obecnie produkcja dostępna jest również na PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Tytuł dystrybuowany jest w modelu free-to-play.

