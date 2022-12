Zapowiedź DLC do Horizon Forbidden West może być jedną z niespodzianek TGA 2022

Już w październiku wpis jednego z aktorów sugerował, że Horizon Forbidden West – podobnie jak pierwsza odsłona przygód Aloy – doczeka się fabularnego dodatku. Tymczasem niewykluczone, że zapowiedź wspomnianego rozszerzenia odbędzie się już w tym tygodniu podczas gali The Game Awards 2022. Branżowi insiderzy zapowiadają bowiem, że deweloperzy z Guerrilla Games szykują się do ujawnienia DLC do swojej najnowszej produkcji.

Guerrilla Games szykuje się rzekomo do zapowiedzi dodatku Burning Shores do gry Horizon Forbidden West

Tym razem spekulacje na temat fabularnego dodatku do gry Horizon Forbidden West zostały wywołane przez informator posługującego się pseudonimem „The Snitch”, który w ostatnich miesiącach dzielił się z graczami kilkoma sprawdzonymi informacjami. Wspomniany insider opublikował na portalu społecznościowym Twitter grafikę przedstawiającą fragment mapy Stanów Zjednoczonych, na którym widoczne są San Francisco, Las Vegas i Los Angeles.



Pomiędzy miastami umieszczony został natomiast Focus, czyli urządzenie wykorzystywane m.in. przez Aloy zarówno w Horizon Zero Dawn, jak i Horizon Forbidden West. Gracze nie mają wątpliwości, że na grafice zaznaczono miejsce akcji dodatku do drugiej z wymienionych produkcji. Co ciekawe, do całej sytuacji na łamach serwisu Insider Gaming postanowił odnieść się również Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz.



Henderson potwierdza przypuszczenia graczy i wspomina o nazwie Burning Shores, która pojawia się kilkukrotnie w grze Horizon Forbidden West. Insider zauważa również, że w kontynuacji przygód Aloy po dotarciu do południowych krańców mapy gracze otrzymują komunikat, który nakazuje im zawrócić, ponieważ prawdopodobnie właśnie w tym miejscu rozgrywać będzie się akcja DLC.



Zdaniem Hendersona dodatek do Horizon Forbidden West zadebiutuje w kwietniu 2023 roku. Zapowiedź rozszerzenia ma natomiast mieć miejsce w najbliższej przyszłości, dlatego niewykluczone, że deweloperzy z Guerrilla Games zaprezentują DLC właśnie na gali The Game Awards 2022, która odbędzie się w nocy z czwartku na piątek. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na wspomniane wydarzenie.



Na koniec przypomnijmy, że Horizon Forbidden West dostępne jest wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Guerrilla Games, to serdecznie zachęcamy Was do lektury: Recenzja Horizon: Forbidden West – Zakazany rozwój.

