Twilight of the Gods na pierwszym zdjęciu. Zack Snyder powraca z nowym serialem dla Netflixa

Jeszcze w tym roku zadebiutuje nowa produkcja Zacka Snydera, stworzona dla Netflixa. Reżyser obecnie nie przeżywa dobrego okresu i wyniki oglądalności Rebel Moon 2 wskazują, że na trzecią część raczej nie ma co liczyć. Więcej szczęścia może będzie miało Twilight of the Gods, czyli nowy animowany serial, który został wyprodukowany i wyreżyserowany przez Snydera. Filmowiec podzielił się pierwszym zdjęciem z produkcji, na którym możemy zobaczyć główną bohaterkę.

Twilight of the Gods – pierwsze zdjęcie i szczegóły nowej produkcji Zacka Snydera

Będzie to serial animowany przeznaczony dla dorosłych widzów, inspirowany mitologią nordycką. Historia opowiada o Sigrid, mieszkance małej wioski wikingów. Podczas zaślubin króla i królowej dochodzi do wydarzenia, które powoduje, że bohaterka wyrusza na misję, aby zemścić się na swoich przeciwnikach. Werbuje do pomocy grupę postaci, w tym jasnowidza i krasnoluda, wspólnie tworząc zespół, którego misją jest pokonanie boga.