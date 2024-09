Z Gladiatora 2 wycięto sporo scen. Znamy czas trwania nowego filmu Ridleya Scotta

Za nieco ponad dwa miesiące do kin trafi długo oczekiwana kontynuacja Gladiatora. Film będzie miał szansę przełamać ostatnią złą passę Ridleya Scotta, którego produkcje pozostawiały sporo do życzenia. Teraz do sieci trafiły doniesienia dotyczące czasu trwania filmu, które sugerują, że w kinowej wersji wycięto sporo scen. Jak podał serwis Feature First Gladiator 2 będzie trwał 2 godziny i 21 minut.

Gladiator 2 – czas trwania

To o 14 minut krócej od pierwszego Gladiatora, którego metraż wyniósł 2 godziny i 35 minut. Mniej więcej tyle trwał Gladiator 2 na pokazach testowych. Warto również przypomnieć, że pierwszy Gladiator doczekał się wersji reżyserskiej, która trwała 2 godziny i 50 minut. W tej chwili nie wiadomo, czy druga część serii także doczeka się rozszerzonej wersji w przyszłości.

Wczytywanie ramki mediów.