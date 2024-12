Xbox wprowadza nowe ułatwienia dostępu dla graczy z niepełnosprawnościami

Zgodnie z przekazanymi informacjami Microsoft wprowadził nowe opcje mapowania przycisków dla Xbox Adaptive Controler i Xbox Elite Series 2. Dzięki wprowadzonym zmianom posiadacze wspomnianych kontrolerów będą mogli jeszcze lepiej dostosować sterowanie do własnych potrzeb i możliwości . Jakie konkretnie usprawnienia przygotowała amerykańska firma?

Do najważniejszych zaliczyć możemy opcję blokowania klawisza przytrzymania. Wspomniane ułatwienie z pewnością doceni wielu graczy mających trudności z dłuższym naciskaniem na konkretne przyciski. To jednak nie koniec wartych uwagi usprawnień.

Niepełnosprawni użytkownicy mogą bowiem od teraz skorzystać także z opcji mapowania ruchów drążka poprzez naciskanie odpowiednich przycisków na kontrolerze. Ruch analoga w konkretnym kierunku może więc zostać przypisany do konkretnego klawisza. Oznacza to, że gracze może sprawić, by przykładowo naciśnięcie przycisku „B” sprawiało, że postać będzie ruszać się „w górę”.

Ruch analoga lub joysticka może odpowiadać ruchom kursora myszy. Microsoft wprowadził dodatkowo opcję mapowania przycisków na prawy, środkowy i lewy przycisk myszy. Wspomniana funkcja, wraz z możliwością mapowania przycisków klawiatury, pozwoli niepełnosprawnym graczom korzystać z kontrolerów jako odpowiednika myszy i klawiatury, co może być dużym ułatwieniem nie tylko podczas grania, ale także przeglądania sieci czy tworzenia prezentacji w programie PowerPoint.

Microsoft nie zapomniał też o nowych opcjach dostępności w grach takich jak Diablo 4 czy Call of Duty: Black Ops 6. Więcej informacji na ten temat można znaleźć we wpisie opublikowanym na oficjalnej stronie marki Xbox.