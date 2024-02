Starfield zmierza na PlayStation 5. Ciekawe doniesienia o planach Microsoftu

W zeszłym tygodniu Starfield otrzymał „największą jak dotąd” aktualizację . Tymczasem okazuje się, że wspomniana produkcja może niebawem trafić do znacznie szerszego grona odbiorców. W sieci pojawiły się bowiem interesujące doniesienia na temat planów Microsoftu. Zgodnie z przekazanymi informacjami amerykańska firma zamierza wydać najnowsze RPG studia Bethesda na PlayStation 5.

To jednak nie koniec informacji związanych z planami Microsoftu. XboxEra dodaje bowiem, że amerykańska firma miała zaopatrzyć się w zestawy deweloperskie konsol PlayStation 5 . Wygląda więc na to, że producent konsol Xbox rzeczywiście zamierza udostępniać swoje produkcje na sprzętach konkurencji, o czym mówi się od kilku tygodni.

Do powyższych informacji odniósł się również branżowy insider posługujący się pseudonimem „NateTheHate”. Informator również potwierdził, że Starfield trafi na PlayStation 5 po premierze dodatku „Strzaskana przestrzeń”. Na ten moment zainteresowanym nie pozostaje nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.

