Call of Duty nie trafi do Xbox Game Pass? Microsoft może podjąć szokującą decyzję

W październiku zapowiedziano, że gry Activision Blizzard zaczną pojawiać się w Xbox Game Pass w 2024 roku. Tymczasem do sieci trafiły szokujące doniesienia, które z pewnością zaniepokoją wszystkich abonentów Microsoftu. Według jednego z branżowych leakerów amerykańska firma może podjąć szokującą decyzję i nie zaoferować gier z serii Call of Duty w ramach wspomnianej usługi.

Gry z serii Call of Duty mogą nie trafić do usługi Xbox Game Pass

Autorem powyższych doniesień jest leaker posługujący się pseudonimem „Timdog” (dzięki GameRant). W ostatnim odcinku podcastu „Gamers Council” znany wśród społeczności Xbox insider poinformował, że gry z serii Call of Duty mogą nie trafić do Xbox Game Pass. „Timdog” pokusił się również o sarkastyczny komentarz i stwierdził, że może to być kolejny „genialny ruch” Microsoftu.