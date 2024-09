Xbox Game Pass Standard wystartował. Wiemy, ile polscy gracze zapłacą za nowy plan

Okazuje się, że polscy gracze zainteresowani Xbox Game Pass Standard muszą przygotować się na wydatek rzędu 54,99 złotych miesięcznie . Dzięki wspomnianemu planowi użytkownicy otrzymają „setki wysokiej jakości gier na konsole” Xbox, możliwość rozgrywki przez sieć, a także dostęp do specjalnych ofert dla abonentów usługi Microsoftu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami abonenci Xbox Game Pass Standard nie otrzymają natomiast dostępu do gier na premierę. Będą one dostępne wyłącznie dla subskrybentów PC Game Pass oraz Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft najwyraźniej chce w ten sposób „zachęcić” użytkowników konsol Xbox do subskrypcji najdroższego planu abonamentowego.