Xbox Game Pass powiększa bibliotekę. Ciepło przyjęty Abyssus trafia na konsole

Kooperacyjna produkcja z oceną 84% na Steamie debiutuje dziś w usłudze Microsoftu.
Abonenci usług Xbox Game Pass i PC Game Pass mogą od dziś sprawdzić kolejną premierę w abonamencie. Do biblioteki trafiło Abyssus, czyli kooperacyjna strzelanka z elementami roguelike, która wcześniej zadebiutowała na PC i zdobyła bardzo pozytywne opinie użytkowników Steama.
Abyssus trafia do Game Passa
Gra dostępna jest dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium oraz PC Game Pass. Za produkcję odpowiada studio DoubleMoose Games, znane wcześniej między innymi z gry Just Die Already.
Abyssus przenosi graczy do nietypowego świata inspirowanego estetyką „solankopunku”. Kluczowym zasobem jest tutaj solanka stanowiąca niezwykle cenne źródło energii. Gracze wcielają się w badaczy eksplorujących procedurally generowane podziemne ruiny, gdzie czekają przeciwnicy, pułapki i cenne nagrody. Rozgrywka została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o kooperacji przez Internet.
GramTV przedstawia:
Produkcja zadebiutowała na komputerach osobistych w ubiegłym roku i spotkała się z ciepłym przyjęciem graczy. Na Steamie 84% opinii pozostaje pozytywnych, dzięki czemu gra otrzymała kategorię „bardzo pozytywne”.
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