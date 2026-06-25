Xbox Game Pass powiększa bibliotekę. Ciepło przyjęty Abyssus trafia na konsole

Kooperacyjna produkcja z oceną 84% na Steamie debiutuje dziś w usłudze Microsoftu.

Abonenci usług Xbox Game Pass i PC Game Pass mogą od dziś sprawdzić kolejną premierę w abonamencie. Do biblioteki trafiło Abyssus, czyli kooperacyjna strzelanka z elementami roguelike, która wcześniej zadebiutowała na PC i zdobyła bardzo pozytywne opinie użytkowników Steama.

Abyssus trafia do Game Passa

Gra dostępna jest dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium oraz PC Game Pass. Za produkcję odpowiada studio DoubleMoose Games, znane wcześniej między innymi z gry Just Die Already.