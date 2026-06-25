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Xbox Game Pass powiększa bibliotekę. Ciepło przyjęty Abyssus trafia na konsole

Mikołaj Berlik
2026/06/25 17:00
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Kooperacyjna produkcja z oceną 84% na Steamie debiutuje dziś w usłudze Microsoftu.

Abonenci usług Xbox Game Pass i PC Game Pass mogą od dziś sprawdzić kolejną premierę w abonamencie. Do biblioteki trafiło Abyssus, czyli kooperacyjna strzelanka z elementami roguelike, która wcześniej zadebiutowała na PC i zdobyła bardzo pozytywne opinie użytkowników Steama.

Game Pass
Game Pass

Abyssus trafia do Game Passa

Gra dostępna jest dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium oraz PC Game Pass. Za produkcję odpowiada studio DoubleMoose Games, znane wcześniej między innymi z gry Just Die Already.

Abyssus przenosi graczy do nietypowego świata inspirowanego estetyką „solankopunku”. Kluczowym zasobem jest tutaj solanka stanowiąca niezwykle cenne źródło energii. Gracze wcielają się w badaczy eksplorujących procedurally generowane podziemne ruiny, gdzie czekają przeciwnicy, pułapki i cenne nagrody. Rozgrywka została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o kooperacji przez Internet.

GramTV przedstawia:

Produkcja zadebiutowała na komputerach osobistych w ubiegłym roku i spotkała się z ciepłym przyjęciem graczy. Na Steamie 84% opinii pozostaje pozytywnych, dzięki czemu gra otrzymała kategorię „bardzo pozytywne”.

Abyssus jest dostępne na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Dla przypomnienia, oto rozpiska z drugiej części czerwca i początku lipca w Xbox Game Pass:

  • już dostępne – Junkster (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • już dostępne – Call of Duty: Vanguard (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • już dostępne – EA Sports FC 26 (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • już dostępne – Abyssus (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 30 czerwca – RV There Yet? (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 2 lipca – Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Premium
  • 6 lipca – Winds of Arcana: Ruination (PC, konsole Xbox, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Tagi:

News
PC
Xbox Game Pass
PlayStation 5
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
PC Game Pass
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112