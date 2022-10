Od dziś trzy nowe gry w Xbox Game Pass. W co możemy zagrać?

Xbox Game Pass jest nieustannie rozbudowywany. Wiemy już, że do połowy bieżącego miesiąca (dokładnie do 19 października) oferta usługi Xbox Game Pass zostanie powiększy się o dziewięć tytułów. Subskrybenci mogą już grać między innymi w Chivalry 2 na komputerach osobistych, konsolach, a także za pomocą chmury. Dzisiaj natomiast w zestawieniu pojawiły się kolejne trzy gry. W co zagramy?

Nowe gry w Xbox Game Pass (6 października)

Warto zauważyć, iż Medieval Dynasty już wcześniej pojawiło się w PC Game Pass – teraz jednak miała miejsce premiera na konsolach Xbox Series X oraz Series S i PlayStation 5. W najbliższych tygodniach subskrybenci uzyskają dostęp także do Costume Quest, Dyson Sphere Program czy A Plague Tale: Requiem. Więcej informacji pod tym adresem.