Wysoko oceniane Forever Skies do sprawdzenia za darmo. Polski survival z wersją demo na PS5

Na oficjalnym kanale PlayStation ukazał się zwiastun informujący o wersji demonstracyjnej Forever Skies dostępnej na PS5. Posiadacze konsol PlayStation 5 mogą wypróbować „specjalnie zaprojektowany wycinek gry”, który pozwala zapoznać się z różnymi funkcjami. Wersja demonstracyjna zapewni około 2 godzin rozgrywki. Osoby, które ukończą całe demo, mogą liczyć na nagrodę – darmowy sterowiec dostępny wyłącznie na PlayStation 5, który zostanie też przeniesiony do pełnej wersji gry po jej wydaniu.

Od czasu tragedii minęły setki lat i od tamtej pory planeta pokryta jest grubą warstwą toksycznego pyłu. Z pokładu zaawansowanego technologicznie sterowca, będącego jednocześnie bazą, którą można ulepszać i dostosowywać do własnych potrzeb, musisz stawić czoła wrogiemu światu.

Eksploruj powierzchnię, zbierając zasoby, aby przetrwać. Zmierz się z niesamowitymi niebezpieczeństwami pod powierzchnią pyłu, polując na wirusowe patogeny, aby wyleczyć tajemniczą chorobę. To jest Ziemia – ale czy nadal można rozpoznać dom ludzkości po tym, co go spotkało? – czytamy w opisie gry.