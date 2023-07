Wymagania sprzętowe Atlas Fallen ujawnione. Gracze PC mogą spać spokojnie

Twórcy serii The Surge dzielą się kolejnymi szczegółami na temat swojej produkcji.

W zeszłym tygodniu Atlas Fallen osiągnęło tzw. złoty status. Nieco wcześniej do sieci trafił natomiast nowy zwiastun nadchodzącej produkcji twórców serii The Surge, w którym zaprezentowano dostępne w grze bronie. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. W sieci pojawiły się bowiem oficjalne wymagania sprzętowe nowego dzieła studia Deck13 Interactive.

Atlas Fallen z oficjalnymi wymagania sprzętowymi na PC. Użytkownicy komputerów osobistych nie mają się czego bać

Deweloperzy wspólnie z wydawcą zaprezentowali zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania. Gracze, którzy sprostają tym pierwszym, mogą liczyć na rozgrywkę w Full HD i 30 FPS-ach przy niskich ustawieniach graficznych. Natomiast użytkownicy zainteresowani wysoką jakością oprawy wizualnej oraz zabawą w rozdzielczości 1080p i 60 klatkach na sekundę muszą sprostać zalecanym wymaganiom.