Atlas Fallen na kolejnym zwiastunie. Twórcy prezentują dostępne w grze bronie

Twórcy serii The Surge dzielą się kolejnymi ujęciami ze swojej produkcji.

W połowie czerwca mieliśmy okazję zobaczyć obszerny gameplay trailer Atlas Fallen, który prezentował najważniejsze elementy produkcji . Twórcy serii The Surge nie zwalniają jednak tempa i publikują kolejne materiały promocyjne poświęcone wspomnianemu tytułowi. Do sieci trafił bowiem wczoraj nowy zwiastun nadchodzącego action-RPG, który skupia się na przedstawieniu dostępnych w grze broni.

W trakcie rozgrywki w Atlas Fallen gracze będą mogli skorzystać m.in. z potężnych toporów oraz młotów bojowych. Zwolennicy szybkich ataków z pewnością sięgną natomiast po sztylety, które pozwolą błyskawicznie atakować wrogów . Nie zabraknie też specjalnych rękawic, które powinny przypaść do gustu fanom walki w zwarciu. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, jak wspomniane bronie prezentują się w akcji.

Na koniec przypomnijmy, że Atlas Fallen powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 10 sierpnia 2023 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z przedpremierowego pokazu produkcji studia Deck13 Interactive, to zapraszamy Was do lektury: Atlas Fallen – już graliśmy. Pustynny, ale nie pusty świat.