Wyczekiwane zmiany w Age of Empires 4. Wystartował nowy sezon rozgrywek

Aktualizacja wprowadza do Age of Empires 4 wyczekiwane nowości.

Jakiś czas temu informowaliśmy o dużym rozszerzeniu, którego doczekało się Age of Empires 2: Definitve Edition. Tymczasem do Age of Empires 4 trafiła aktualizacja opatrzona numerem 10.0.576. Twórcy zadbali o wprowadzenie nowości, na które wyczekiwało wielu fanów gry, a także poinformowali o starcie siódmego sezonu rozgrywek.

Age of Empires 4 z funkcją cross-play. Ruszył siódmy sezon rozgrywek

Jak informują w mediach społecznościowych twórcy Age of Empires 4, wystartował już siódmy sezon rozgrywek. Sezonowa aktualizacja dostarcza między innymi nowych wydarzeń, ale także szereg poprawek. Deweloperzy zadbali o ulepszenie w zakresie sztucznej inteligencji, jakości życia, ale również balansu rozgrywki.

Najważniejszą nowością jest jednak funkcja cross-playu, która pozwala na dołączenie do jednej bitwy zarówno graczom konsolowym, jak i pecetowym. Cross-play dostępny jest w grze już od kilku dni. Ponadto ulepszono tryb nomada, a także wprowadzono Dominion – nowy warunek zwycięstwa. Pełna lista zmian dostępna jest w oficjalnym komunikacie