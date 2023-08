Age of Empires 4 z premierą niespodzianką na Xbox One i Xbox Series X/S

Konsolową wersję Age of Empires 4 zapowiedziano w trakcie wydarzenia Age of Empires 25th Anniversary, które miało miejsce w październiku ubiegłego roku. Wówczas informowano, że produkcja studia Relic Entertainment trafi na konsole Xbox w 2023 roku, ale dokładna data debiutu gry na sprzętach Microsoftu była tajemnicą. Okazuje się, że amerykańska firma wspólnie z deweloperami postanowiła sprawić graczom niespodziankę z okazji targów gamescom 2023 i niespodziewanie udostępniła konsolową wersję Age of Empires 4.

Age of Empires 4 zadebiutowało na konsolach Xbox oraz w usłudze Xbox Game Pass

Microsoft i Relic Entertainment postanowili skorzystać z okazji i podczas gamescom Opening Night Live 2023 poinformowali, że Age of Empires 4 jest już dostępne na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Jednocześnie gra trafiła również do usługi Xbox Game Pass. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun zaprezentowany przez amerykańską firmę w trakcie pokazu otwierającego targi w Kolonii.