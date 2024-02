Age of Empires 2: Definitve Edition wkrótce z dużym DLC. Nadchodzi The Victors and Vanquished

Kilka dni temu miała miejsce transmisja na żywo, w trakcie której omawiano przyszłość serii Age of Empires. Jak się okazuje, pojawiły się dobre wieści dla wszystkich fanów marki. Zapowiedziany został bowiem duży dodatek fabularny, który już niebawem trafi w ręce graczy.

W sieci pojawiła się już zapowiedź rozszerzenia fabularnego do Age of Empires 2: Definitve Edition pod tytułem The Victors and Vanquished.Dodatek będzie dostępny na komputerach osobistych oraz na konsolach Xbox.