Wyciekła scena z 4. sezonu Wiedźmina. Serial odniesie się do zmiany wyglądu Geralta?

Niedawno Netflix potwierdził, że do obsady czwartego sezonu Wiedźmina dołączył Laurence Fishburne, który wcieli się w Regisa. Wielu osobom ten casting nie przypadł do gustu i fani serii zaczęli narzekać na wybór aktora. Niedługo później okazało się, że Fishburne nie był pierwszym wyborem do roli cyrulika-wampira i inny znany aktor miał się wcielić w tego bohatera. Teraz serwis Redanian Intelligence ujawnił pierwszą scenę z czwartego sezonu Wiedźmina, która była odgrywana na castingach. Wynika z niej, że właśnie za jej pomocą serial może odnieść się do zmiany aktora wcielającego się w tytułowego bohatera. Przypomnijmy, że w nadchodzących odcinkach Wiedźmina nie pojawi się Henry Cavill, ale Liam Hemsworth, który przejął rolę w październiku 2022 roku.

Wiedźmin – czwarty sezon odniesie się do zmiany Henry’ego Cavilla na Liama Hemswortha?

Redanian Intelligence zaprezentowało szczegóły sceny, w których pojawia się dziewczynka imieniem Nimue, nazywana również Squirtą, która słucha historii opowiadanych przez wędrownego gawędziarza o imieniu Stribog. Nimue ma obsesję na punkcie opowieści o pewnym „rycerzu” i „Lady Violi”, którzy są niczym innym, jak wiedźminem i Yennefer, których tożsamość została zmieniona na potrzeby castingu. W książkach Andrzeja Sapkowskiego Stribog był starym obieżyświatem, który przyjeżdżał do miasta i zabawiał dzieci różnymi opowieściami ze świata w zamian za jedzenie.