Wiedźmin z falą krytyki. Fani przeciwni roli Laurence’a Fishburne’a w 4. sezonie

Wczesną wiosną mają ruszyć prace na planie czwartego sezonu Wiedźmina. Wczoraj Netflix oficjalnie ogłosił, że do obsady serialu dołączył Laurence Fishburne, który wcieli się w wampira i cyrulika Regisa. Jest to ważna postać dla przygód Geralta z powieści Chrzest Ognia Andrzeja Sapkowskiego. Aktor znany z serii Matrix i John Wick będzie miał utrudnione zadanie, aby przekonać do swojej roli fanów Wiedźmina. Tuż po ogłoszeniu pojawiła się lawina komentarzy, która krytykuje ten casting.

Wiedźmin – krytyka castingu Laurence’a Fishburne’a do roli Regisa w 4. sezonie

Niektórzy twierdzą, że po zmianie głównego aktora w roli Geralta z Rivii, serialowy Wiedźmin mógłby otrzymać nowe otwarcie, dzięki któremu historia byłaby wierniejsza książkom Sapkowskiego. Nadzieje fanów zostały jednak pogrzebane po ogłoszeniu pierwszego nowego castingu. Wiele osób uważa, że Laurence Fishburne nie pasuje do roli Regisa pod względem wyglądu. Ich zdaniem twórcy serialu ponownie niepotrzebnie zmieniają coś, co idealnie działało w książce. Inni z kolei są zdania, że Fishburne niepotrzebnie wpakował się do produkcji, która ich zdaniem jest już „martwa”.