Wiedźmin 4 z wielką gwiazdą. Laurence Fishburne wcieli się w Regisa

Prace nad czwartym sezonem Wiedźmina już trwają. Wciąż nieznana jest data rozpoczęcia zdjęć, ale twórcy właśnie kompletują obsadę nowych odcinków. Właśnie ogłoszono, że nowym nabytkiem, który dołączył do serialu jest Laurence Fishburne. Aktor wcieli się w cyrulika Regisa, który znany jest fanom zarówno z książek Andrzeja Sapkowskiego, jak i Wiedźmina 3 od CD Projekt RED.

Wiedźmin 4 – Laurence Fishburne zagra Regisa w serial Netflixa

Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy to wampir wyższy, który jest cyrulikiem i zielarzem. Dołącza do kompanii Geralta, który wyrusza do Nilfgaardu, aby ocalić Ciri. Jego debiut przypadł na powieść Chrzest ognia. Regis pojawił się również w dodatku Wiedźmin 3: Krew i Wino, odgrywając istotną rolę w historii.