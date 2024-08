Wyciekł zwiastun Daredevil: Born Again. Nowy bohater i powrót postaci z The Marvels

Do sieci trafił zwiastun prezentujący nowego Daredevila, który został zaprezentowany na D23.

Daredevil: Born Again doczekał się prezentacji podczas głównego panelu na D23, czyli imprezie Disneya, która odbywa się w ten weekend. Zgromadzonej publiczności pokazano pierwszy zwiastun nadchodzącego serialu o Diable z Hell’s Kitchen. Niestety materiał nie trafił jeszcze oficjalnie do sieci, ale jednej z osób udało się nagrać trailer, który został niedługo później opublikowany w mediach społecznościowych. Warto się więc pośpieszyć z jego obejrzeniem.

Daredevil: Born Again – wyciekł pierwszy zwiastun serialu Marvela.

Chociaż materiał jest kiepskiej jakości, to możemy zobaczyć, że nie tylko głównego bohatera walczącego z przestępcami, ale również powracającego do roli Punishera Jona Bernthala. Nie zabrakło także ujęć na Wilsona Fiska oraz głównego antagonisty pierwszego sezonu Daredevil: Born Again, którym jest Muse.