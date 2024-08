Wyciekł pierwszy zwiastun nowej produkcji Marvela. Jest dziwnie

Deadpool & Wolverine to jedyny tegoroczny film Marvela, ale studio ma w zanadrzu również kilka serialu. Oprócz To zawsze Agatha, która zadebiutuje na Disney+ już we wrześniu, studio ma zaplanowane również 2024 rok premiery dwóch animacji. Oprócz Oczu Wakandy na platformie pojawi się Your Friendly Neighborhood Spider-Man, czyli nowy serial animowany o przygodach Człowieka-Pająka. Produkcji nie zabrakło na D23, gdzie widzowie mogli zobaczyć pierwszy zwiastun.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man – pierwszy zwiastun z D23 wyciekł do sieci

Materiał nie pojawił się jeszcze oficjalnie w sieci, ale w miniony weekend wyciekł do mediów społecznościowych. Widzowie mogą zobaczyć trwający 90-sekund trailer, który pokazuje przede wszystkim wizualną stronę Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Takiego stylu graficznego jeszcze żadna produkcja Marvela nie miała, ale nie wszystkim osobom się ona podoba. Sami sprawdźcie, czy jesteście fanami takiej estetyki. Zwiastun serialu zobaczycie poniżej.