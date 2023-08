Wybierz miłość - interaktywna komedia romantyczna od Netflix. Jak to ma działać?

Netflix pokazał zwiastun komedii romantycznej Wybierz miłość. Tym razem będzie to produkcja interaktywna, a więc to widz będzie decydował jak potoczą się miłośne perypetie bohaterów.

Opowieści interaktywne to w zasadzie nic nowego. Podejścia do niego robiły rozmaite studia i wytwórnie. Jednym wychodziło to lepiej, innym gorzej. Także Netflix ma już opowieść w tym stylu, zrealizowaną we współpracy ze słynnym survivalowcem – Bearem Gryllsem. Zerknijcie na Ty kontra dzicz.