Współtwórca Fallouta chciałby, żeby akcja rozgrywała się także poza USA: Chcieliśmy odkryć Chiny i Rosję

Tim Cain opuścił serię Fallout na krótko przed wydaniem drugiej części gry. Mimo tego, wciąż ma wiele przemyśleń na temat ewentualnych kierunków rozwoju. Zapytany, gdzie chciałby osadzić akcję kolejnej gry, odpowiedział, że świetnie byłoby w końcu wyjść poza granice USA.

Poszedłbym do innej części świata Fallout jest zbyt amerykański, a my chcieliśmy odkrywać Chiny i Rosję, ale poznanie tych krajów pod koniec lat 90. wcale nie było takie łatwe. Decydując się na zmianę lokalizacji, musielibyśmy znaleźć i zatrudnić kogoś, znającego życie codzienne w Rosji i Chinach, rozumiejącego te kraje i potrafiącego przybliżyć jak myślano w tych krajach o przyszłości w latach 50. Chciałem to zbadać.