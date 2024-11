„Wsparcie dla PC to dla nas nic skomplikowanego”. Wydawca GTA 6 o wyborze wspieranych platform

Dodatkowo prezes Take-Two zaznaczył, że firma „selektywnie wybiera platformy, które wspiera”:

Obecnie obserwujemy duży wzrost platformy PC. Byłem zdania, że otwarte formaty będą nadal rosły, a PC jest otwartym formatem. Myślę, że PC będzie coraz ważniejszą częścią biznesu konsolowego w przyszłości, a wsparcie dla PC to dla nas nic skomplikowanego. Podsumowując, selektywnie wybieramy platformy, które wspieramy. Sprawiamy, że technologia działa, gdy możemy to zrobić, o ile grupa odbiorców jest wystarczająco duża, aby było to opłacalne.