Netflix zaprezentował pierwszy teaser długo wyczekiwanej kontynuacji kultowej komedii z Adamem Sandlerem. Farciarz Gilmore 2 to najnowsza produkcja popularnego aktora, który od kilku lat intensywnie współpracuje z platformą streamingową. W mijającym roku Sandler wystąpił w filmie Astronauta, tworzonym dla Netflix.

Wraca komedia z Adamem Sandlerem. Oto Farciarz Gilmore 2

Pierwsza część Farciarza Gilmore’a z 1996 roku opowiadała o nieudolnym hokeiści, który odkrywa w sobie niezwykły talent do gry w golfa. Zmuszony do zarabiania pieniędzy, by ocalić dom babci, wplątuje się w nietypową rywalizację z profesjonalistami. Film zdobył rzesze fanów dzięki humorowi, absurdalnym sytuacjom i niezapomnianej kreacji Sandlera. To jeden z tych filmów, który w dużej mierze ukształtowała jego wizerunek na ekranie.