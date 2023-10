World of Warships łączy siły z Heroes of Might and Magic III

Do produkcji studia Wargaming wprowadzony zostanie klimat fantasy za sprawą bohaterów i mapy z Heroes of Might and Magic III.

World of Warships jeszcze w tym miesiącu doczeka się aktualizacji, która powinna zainteresować wszystkich miłośników Heroes of Might and Magic III. Wargaming poinformowało bowiem o nawiązaniu współpracy, dzięki której do popularnej wieloosobowej gry morskiej trafi zawartość inspirowana kultową strategią. Zgodnie z zapowiedziami już niedługo World of Warships zostanie wzbogacone o bohaterów oraz mapę z Heroes of Might and Magic III.

Heroes of Might and Magic III w World of Warships. Wargaming zapowiada aktualizację z 6 nowymi bohaterami i mapą

Nowa aktualizacja World of Warships pojawi się 18 października 2023 roku i wprowadzi do gry 6 ikonicznych bohaterów Heroes of Might and Magic III jako dowódców okrętów. Wargaming zapowiada, że każda z postaci otrzyma własną ścieżką dialogową oraz 10 punktów umiejętności do wykorzystania w trakcie morskich potyczek.