Wonka z wielkim sukcesem na koncie. Tylko siedmiu filmom z 2023 udało się go osiągnąć

Wonka trafił do kin w grudniu ubiegłego roku. Od tego czasu udało się mu przekroczyć magiczną barierę, którą ma na koncie tylko sześć innych widowisk.

To osiągnięcie stanowi świadectwo twórczej błyskotliwości Paula Kinga, [producenta] Davida Heymana, Timothée Chalameta oraz oddanej obsady i ekipy. Wspólnie ożywili ponadczasową magię kultowych postaci Roalda Dahla w sposób, na jaki tylko oni mogli, i zamienili ją w natychmiastowy klasyk dla nowego pokolenia. Składamy serdeczne podziękowania widzom na całym świecie za przyjęcie Wonki w tak niezwykły sposób.

Z najnowszych danych wynika, że sprzedaż tego muzycznego filmu fantasy przekroczyła obecnie 600 mln dolarów, co jest wyczynem osiągniętym jedynie przez siedem filmów w 2023 roku.

Pozostałe filmy, którym w 2023 roku udało się przekroczyć 600 mln dolarów, to: Barbie, Oppenheimer, Super Mario Bros. Film, Strażnicy Galaktyki Vol. 3, Fast X i Spider-Man: Across the Spider-Verse.