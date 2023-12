Wonka – recenzja filmu. Czekoladowe marzenia do spełnienia

Willy Wonka (Timothée Chalamet) ma wielkie marzenie, aby zostać największym twórcą czekolady. Wyrusza więc do miasta, w którego sercu znajduje się wielka galeria handlowa, słynna z czekoladowych wyrobów trzech rywalizujących ze sobą magnatów: Slugwortha (Paterson Joseph), Prodnose’a (Matt Lucas) i Fickelgrubera (Mathew Baynton). Chłopak szybko przekonuje się, że przedsiębiorcy żądzą rynkiem czekolady twardą ręką i nie uśmiecha im się dzielnie zyskami. Spłukany do cna Wonka trafia na ulicę, gdzie na swej drodze spotyka szemranego Bleachera (Tom Davis), który prowadzi podejrzany hotel wraz z panią Scrubbit (Olivia Colman). Chłopak zostaje uwięziony i zmuszony do pracy w pralni, gdzie spotyka Nitkę (Calah Lane) i resztę ferajny, którzy również utknęli w przymusowej pracy. Wonka nie rezygnuje jednak ze swoje marzenia i pomimo wszystkich przeciwności losu postanawia wytwarzać czekoladę i sprzedawać ją mieszkańcom, aby zarobić na wykupienie siebie i reszty. Podejmuje się karkołomnego zadania, uciekając przed goniącym go skorumpowanym szefem policji (Keegan-Michael Key). Tropem młodego czekoladnika podąża pomarańczowy ludzik o zielonych włosach (Hugh Grant), który ma osobiste porachunku z Wonką do wyrównania.

Chociaż to familijna produkcja, która skierowana jest również do dzieci, to Wonka porusza zaskakująco wiele problemów natury ekonomicznej. Chłopak pomimo magicznej wręcz receptury swoich czekoladek i niezwykłych zdolności, aby nieść ludziom nie tylko radość, ale i pomoc w ich różnych przypadłościach, zostaje zmiażdżony przez ludzi, którzy poruszają za wszystkie sznurki. Ciężko nie dostrzec tu krytyki kapitalizmu i monopolu, w której mniejsi przedsiębiorcy nie mają szans w starciu z tytanami, pomimo oferowania lepszego produktu. Choć wszystko jest w zgodzie z familijną linią filmu, to Wonka jawi się jako prawdziwe gangsterskie kino przywodzące na myśl miejscami dzieła Martina Scorsese. Zamieńmy czekoladę na jedną z zakazanych substancji, dostosujmy nieco świat i postacie, a otrzymamy zaskakująco dojrzałą i poważną historię o mafijnych porachunkach. Kuriozalne, ale świetnie to w tym filmie działa.

Historia porusza również wciąż aktualny wątek wyzysku biedniejszych społeczności przez czekoladowych potentatów, którzy za niewielką cenę pozyskują owoce kakaowca, w żaden sposób nie przyczyniając się do rozwoju tych krajów. Szkoda, że Wonka jedynie prześlizguje się po tym temacie, rzucając trudny wątek, ale niewiele więcej z nim robiąc i w kiepski sposób usprawiedliwiając poczynania głównego bohatera. Jest w tym pewna niekonsekwencja, która pozostawia poczucie dużego rozczarowania.

Umpa lumpa dumpadi di

Na szczęście to jeden z niewielu problemów Wonki, który ma odpowiednio skrojoną historię, wzbogaconą o dodatkowe wątki i konteksty. Przede wszystkim to ciepła i miła opowieść o realizacji własnych marzeń, ale również otwieraniu innym okna na świat i niesieniu pomocy, aby zgodnie z przesłaniem filmu, dzielić się własnym szczęściem. Jak na kino familijne nie ma w tym nic odkrywczego i do podobnych wniosków prowadziły nas obie części Paddingtona, ale Paul King ponownie potrafił uczynić z tego pasjonującą i pełną emocji historię, która nawet na moment nie nudzi. Jest to w pełni przemyślana i zrealizowana fabuła, gdzie nawet pewne nieścisłości i naiwności da się do pewnego stopnia wybaczyć.