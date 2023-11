Timothee Chalamet bez sukcesu, bo Wonka będzie klapą finasową?

Co prawda nowa odsłona przygód Willy’ego Wonki jeszcze nie weszła do kina, ale już zbierają się nad nią czarne chmury.

Okazuje się, że pokazy testowe, zaplanowane przed premierą, wypadły bardzo słabo, co wpłynęło na marne szacunki finansowe dla weekendu premierowego. Film wyprodukowano za 125 milionów, w związku z powyższym w weekend otwarcia musiałby zarobić co najmniej 75 procent tej kwoty, żeby można było myśleć o sukcesie kasowym. Okazuje się jednak, że zgodnie z szacunkami specjalistów, film jest zdolny zarobić jedynie 25 milionów dolarów.

Faktem jest, że Timothee Chalamet w porównaniu ze swoimi poprzednikami występującymi w roli Wonki, którymi byli Johnny Depp i Gene Wilder, mimo odnoszonych sukcesów, wciąż jest stosunkowo świeżym aktorem w Hollywood, a więc jego nazwisko nie jest w stanie ściągnąć do kin tłumów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że film Tima Burtona z Deppem w roli głównej, odniósł sukces kasowy, zarabiając 475 mln przy budżecie wynoszącym 150 mln dolarów. Po przedpremierowych pokazach raczej trudno oczekiwać sukcesu nowej wersji, ale kto wie, może wydarzy się cud.

Wonka będzie klapą finansową?

Krytycy, którzy zostali zaproszeni na przedpremierowy pokaz Wonki z Chalametem, byli w zasadzie zgodni, że film jest generalnie słaby. Być może zaowocowało nowe podejście do tematu i zupełnie inne podejście do opowiedzenia tej historii. Wygląda na to, że nie pomogła nawet doborowa obsada postaci drugoplanowych, które zagrali Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter, Tom Davisa, Olivia Colman i Hugh Grant.