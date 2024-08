Winona Ryder walczyła o sequel swojego dawnego filmu. Nie był to Beetlejuice

W niedawnym wywiadzie dla Cinemablend aktora ujawniła, że był czas w którym zaciekle walczyła o powstanie kontynuacji filmu, w którym niegdyś wystąpiła. Co to za film?

Trwa promocja filmu Beetlejuice Beetlejuice, kontynuacji Soku z żuka, kultowego filmu z lat 80. Powstanie filmu jest związane z postępującą modą na odświeżanie dawnych widowisk i kręcenie kontynuacji po latach. Zjawisko to nazywa się “legacy sequel”. Okazuje się, że Winona Ryder, gwiazda Soku z żuka, która za sprawą Beetlejuice Beetlejuice dostała możliwość powrotu do swojej dawnej roli, swego czasu walczyła także odświeżenie zgoła innego tytułu ze swojej filmografii. Mowa o Śmiertelnym zauroczeniu, komedii, która miała premierę w tym samym roku, co Sok z żuka, czyli 1988.

Winona Ryder chętnie zagrałaby ponownie w komedii sprzed lat

Aktorka zapytana przez Cinemablend o to, do jakich filmów z jej bogatej kariery chciałaby wrócić po latach, odpowiedziała w sposób zaskakujący, że właśnie do Śmiertelnego zauroczenia. Pomijając przy tym tak oczywiste hity jak Dracula, czy Edward Nożycoręki.