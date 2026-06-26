Wiemy już kiedy multiplayer trafi do Assetto Corsa Rally, a razem z nim nowa trasa w Grecji

Dopiero co pisaliśmy o tym, że twórcy Assetto Corsa Rally zapowiedzieli aktualizację z trybem multiplayer, ale bez podania daty jej premiery, a teraz podzielili się dniem debiutu łatki. Wersja 0.5, która wprowadzi między innymi długo wyczekiwany tryb wieloosobowy, trafi do graczy już w poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku. To ważny krok dla rozwijanej we wczesnym dostępie produkcji, szczególnie dla fanów rajdów na szutrowych trasach. Dlaczego?

Assetto Corsa Rally z datą premiery trybu multiplayer

Najważniejszą nowością aktualizacji będzie wczesna wersja trybu sieciowego. Dotychczas gracze mogli rywalizować jedynie za pośrednictwem asynchronicznych tabel wyników. Po premierze wersji 0.5 możliwe będzie tworzenie oraz dołączanie do lobby, aby wspólnie ścigać się w pojedynczych odcinkach specjalnych. Twórcy sugerują, że jest to dopiero początek rozwoju funkcji sieciowych. W przyszłości do gry mają trafić kolejne elementy multiplayera, w tym pełne rajdy online.