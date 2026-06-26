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Wiemy już kiedy multiplayer trafi do Assetto Corsa Rally, a razem z nim nowa trasa w Grecji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/26 17:30
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Twórcy Assetto Corsa Rally postanowili ogłosić datę premiery aktualizacji, która zawiera długo wyczekiwany tryb multiplayer.

Dopiero co pisaliśmy o tym, że twórcy Assetto Corsa Rally zapowiedzieli aktualizację z trybem multiplayer, ale bez podania daty jej premiery, a teraz podzielili się dniem debiutu łatki. Wersja 0.5, która wprowadzi między innymi długo wyczekiwany tryb wieloosobowy, trafi do graczy już w poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku. To ważny krok dla rozwijanej we wczesnym dostępie produkcji, szczególnie dla fanów rajdów na szutrowych trasach. Dlaczego?

Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally

Assetto Corsa Rally z datą premiery trybu multiplayer

Najważniejszą nowością aktualizacji będzie wczesna wersja trybu sieciowego. Dotychczas gracze mogli rywalizować jedynie za pośrednictwem asynchronicznych tabel wyników. Po premierze wersji 0.5 możliwe będzie tworzenie oraz dołączanie do lobby, aby wspólnie ścigać się w pojedynczych odcinkach specjalnych. Twórcy sugerują, że jest to dopiero początek rozwoju funkcji sieciowych. W przyszłości do gry mają trafić kolejne elementy multiplayera, w tym pełne rajdy online.

GramTV przedstawia:

Wraz z nowym trybem rozgrywki aktualizacja doda również dwa zeskanowane metodą laserową greckie odcinki specjalne, które łącznie zaoferują aż 12 różnych wariantów tras. 25 czerwca deweloperzy potwierdzili również długą listę zmian obejmujących system fizyki, model opon, poprawki błędów oraz ulepszenia warstwy dźwiękowej. Razem z datą premiery aktualizacji twórcy pokazali także fragment rozgrywki z trasy Loutraki, jednego z nowych rajdowych miejsc w grze. Jest to suchy i bardzo zakurzony odcinek, na którym wyraźnie słychać odgłosy kamieni odbijających się od karoserii samochodu. Trasa wydaje się również wymagająca, ponieważ otaczają ją drzewa i głębokie rowy, które mogą szybko ukarać najmniejszy błąd kierowcy. Materiał możecie zobaczyć poniżej.

Wczytywanie ramki mediów.

Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby aktualizacja 0.5 wprowadziła do gry kolejne pojazdy. Ostatnie nowe auta pojawiły się w kwietniu, kiedy do Assetto Corsa Rally dodano rajdowe modele Group A Subaru Impreza oraz Formula 2 Peugeot 306 Maxi. Premiera aktualizacji 0.5 została zaplanowana na 29 czerwca i będzie to jedna z najważniejszych aktualizacji w historii wczesnego dostępu Assetto Corsa Rally, otwierająca grę na pierwsze doświadczenia z rywalizacją sieciową.

Źródło:https://traxion.gg/assetto-corsa-rallys-multiplayer-and-rally-greece-update-lands-29th-june/

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data premiery
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tryb multiplayer
samochody
WRC
Assetto Corsa
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aktualizacja gry
gra wieloosobowa
Assetto Corsa Rally
rajdy
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112