Wiemy, ile czasu zajmie przejście Dynasty Warriors: Origins. Gra zaoferuje kilka zakończeń

Portal NoisyPixel miał okazję porozmawiać z producentem Tomohiko Sho na temat Dynasty Warriors: Origins. Jak przekazał deweloper, zainteresowani mogą liczyć na wiele zakończeń do odblokowania, których kształt będzie zależny od decyzji graczy. Grę ukończymy natomiast w około 20 godzin.

Do różnych wątków fabularnych doprowadzić nas mają wybory konkretnych bitew i strategii, co z kolei decyduje o tym, z którym z Trzech Królestw – Wei, Wu lub Shu – się sprzymierzymy. „Prawdziwe zakończenie” wymagać będzie jednak spełnienia pewnych, ukrytych celów, które dostępne będą podczas bitew. Dynasty Warriors: Origins zostało również zaprojektowane z myślą o ponownej rozgrywce, dzięki czemu gracze mogą przeżyć te same wydarzenia z innej perspektywy i sprzymierzając się z innymi królestwami.

Bezimienny bohater podbija burzliwe Trzy Królestwa u boku legendarnych postaci w najnowszej odsłonie serii Dynasty Warriors. Zagraj w historyczną opowieść o wojnie, gdy wybucha chaos, ukazując rozległe ziemie Chin i ich najbardziej bezwzględnych generałów, jak nigdy dotąd. Działaj szybko, gdy bezprecedensowy rozmiar i skala wrogich armii przytłaczają pole bitwy. Koordynacja z sojuszniczymi armiami jest kluczowa, ponieważ gracze wdrażają taktyki walki w czasie rzeczywistym, przecinając fale żołnierzy. – głosi opis gry.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Dynasty Warriors: Origins zadebiutuje 17 stycznia 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.